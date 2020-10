Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Betrugsversuch per Telefon

Zweibrücken (ots)

Zeit: 30.09.2020, 15:15 Uhr Ort: Zweibrücken, Stadtgebiet SV: Ein 26-jähriger Mann aus Zweibrücken erhielt einen Anruf eines unbekannten Mannes, der sich am Telefon als Mitarbeiter einer "Bonuszentrale Kiel" ausgab. Der Unbekannte erzählte dem Angerufenen, dieser habe ein kostenloses Abonnement abgeschlossen, das ihn berechtige, an verschiedenen Gewinnspielen teilzunehmen. Das Abo werde aber in den nächsten Tagen kostenpflichtig, weshalb er (der unbekannte Anrufer) den 26-Jährigen bat, ihm bei der Kündigung des Abos für ihn (den Angerufenen) behilflich zu sein.

Der junge Mann fasst Vertrauen in den Unbekannten und nannte ihm unvorsichtigerweise einige Daten, die man gewöhnlich wildfremden Menschen nicht verrät. Als das Gespräch beendet war, recherchierte er im Internet und stellte fest, dass es sich bei dem Anruf des Unbekannten mit hoher Wahrscheinlichkeit um einen versuchten Betrug handelte, weshalb er unverzüglich sein Konto sperren ließ. Zu einem Schadenseintritt ist es bislang nicht gekommen.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken warnt davor, Unbekannten am Telefon persönliche Daten wie z. B. die IBAN des eigenen Kontos, bekannt zu geben. Sehr oft kommt es kurze Zeit später zu unberechtigten Abbuchungen größerer Geldbeträge vom genannten Konto.

