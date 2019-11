Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Audi beschädigt

Kaiserslautern (ots)

Eine oder mehrere Person/en beschädigten in der Nacht von Samstag auf Sonntag einen Audi A6 in der Richard-Wagner-Straße. Der 51-jährige Besitzer parkte das Fahrzeug am Samstag gegen 16 Uhr. Die mutmaßlichen Täter schlugen den rechten Scheinwerfer des Audis ein und machten sich dann aus dem Staub. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden. Die Telefonnummer lautet 0631/369 2250. |slc

