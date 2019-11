Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Ölspur durch mehrere Ortschaften bis nach Kaiserslautern

Enkenbach-Alsenborn (ots)

Eine Ölspur zog sich am Montagmorgen von Baalborn, durch Mehlingen und Enkenbach bis nach Kaiserslautern. Die Polizei sucht den Verursacher und bittet um Hinweise.

Die Ölspur ließ sich von der Otterberger Straße in Baalborn, durch Mehlingen, nach Enkenbach an eine Bushaltestelle vor der Integrierten Gesamtschule, und weiter bis nach Kaiserslautern verfolgen. Am Verkehrskreisel zwischen Eselsfürth und Mainzer Straße verlor sich die Spur. Feuerwehrleute und Kräfte des Landesbetriebs Mobilität waren im Einsatz, um die betroffenen Straßen zu reinigen.

Die Polizei hat Ermittlungen nach dem Verursacher aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

