Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Gegen Laterne gefahren - hoher Sachschaden

Kaiserslautern (ots)

Hoher Sachschaden ist am Montag durch einen Unfall in der Rummelstraße entstanden. Ein 40-jähriger Autofahrer fuhr mit seinem Wagen gegen eine Laterne. Als der Mann einem entgegen kommenden Wagen in der verkehrsberuhigten Straße Platz machen wollte, fuhr er mit seinem Auto gegen die Laterne. Offensichtlich hatte er den Abstand zur Straßenbeleuchtung unterschätzt. Laterne und Pkw wurden beschädigt. Die Polizei geht davon aus, dass der Unfallschaden circa 5.000 Euro betragen dürfte. |erf

