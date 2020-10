Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruch ins Rheinberger-Gebäude

Pirmasens (ots)

Heute, zwischen 01:00 und 01:30 Uhr, brachen unbekannte Täter in das "Rheinberger-Gebäude" in der Schachenstraße ein. In das Gebäude gelangten sie über ein aufgehebeltes Fenster. Im Inneren wurden offensichtlich mehrere der ansässigen Firmen/Geschäfte angegangen. Ein Zeuge beobachtete 3 Männer, wovon er bei einem sicher war, eine dunklere Hautfarbe erkannt zu haben, die den Tatort fluchtartig zu Fuß in Richtung Fröhnstraße verlassen haben. Bereitgestelltes Diebesgut und wohl zuvor mitgeführte Sporttaschen wurden zurückgelassen. Näheres steht derzeit noch nicht fest. Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Einbruch Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. kips

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell