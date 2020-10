Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Vier Jugendliche nach Einbruch in Wochenendhaus festgenommen

Rodalben (ots)

Gestern, gegen 17:30 Uhr, meldete der Besitzer eines Wochenendhauses in der Lindersbach, dass er zwei Jugendliche Einbrecher bei dem Einbruch in sein Wochenendhaus ertappt habe und festhalten würde. Zwei weitere seien geflüchtet. Bis zum Eintreffen der Polizei kamen die beiden anderen Jugendlichen freiwillig zum Ort des Geschehens zurück. Es handelte sich um ein 14jähriges Mädchen, zwei 14jährige Jungen und einen 13jährigen Jungen aus Pirmasens und Rodalben. Der Besitzer wurde durch die installierte Kameraüberwachung aufmerksam und begab sich sofort zum Tatort. Die Jugendlichen hatten den Zaun überklettert, einen geschlossenen Holzladen aufgebogen und konnten so in das Innere des Gebäudes gelangen. Einen aufgefundenen Feuerlöscher versprühten sie auf dem Gelände. Im Haus selbst wurde nichts zerstört. Der angerichtete Schaden wird auf lediglich 50 Euro geschätzt. pips

