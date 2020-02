Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Brand in einem holzverarbeitenden Betrieb

Morbach (ots)

Am Samstag, den 15.02.2020, gegen 23.00 Uhr, kam es zu einem Einsatz der örtlichen Feuerwehr, in einem holzverarbeitenden Betrieb in der Hochwaldstraße. Mutmaßlich löste ein technischer Defekt einen Funkenflug aus und führte zu einem Brand in der Trocknungsanlage des Betriebs. Durch den Brand entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Im Einsatz befanden sich 55 Feuerwehrleute der Wehren Morbach, Hinzerath und Hoxel.

