Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Drei Unfallfluchten

Pirmasens (ots)

Gestern, um 08:50 Uhr, befuhr eine 59jährige Golf-Fahrerin die B270 bergan in Richtung Pirmasens. In einer Rechtskurve, kurz vor dem "P-Town-Kreisel", wurde sie von einem älteren, roten Mercedes auf der Überholspur überholt. Auf der regennassen Fahrbahn kam der Mercedes auf gleicher Höhe plötzlich ins Schlingern und geriet auf die rechte Spur. Die Golf-Fahrerin konnte eine Kollision nur dadurch verhindern, dass sie weiter nach rechts auswich. Hierbei touchierte sie aber die Leitplanke, was einen Schaden von circa 5000 Euro nach sich zog. Der mit zwei Personen besetzte Mercedes fuhr einfach weiter in Richtung Pirmasens, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Die zweite Unfallflucht verlief unter umgekehrten Vorzeichen: Hier wird nämlich nach dem eigentlich Geschädigten gesucht. Am Montag, um 07:50 Uhr, wollte eine 44jährige Fahrerin eines VW Passat in der Lemberger Straße nach links auf den Schwimmbadparkplatz einbiegen. Auf der Abbiegespur erkannte sie, dass der Parkplatz gesperrt ist. Beim Wiedereinscheren in den Fließverkehr versuchte sie, sofort nach rechts in die Emmichstraße abzubiegen. Dabei kam es zur Kollision mit einem in gleicher Fahrtrichtung fahrenden, silbernen Mini-Van, der allerdings einfach weiter-fuhr. Am Passat entstand ein Schaden in Höhe von circa 2000 Euro. Bei der dritten Unfallflucht, gestern um 15:20 Uhr, auf dem Parkplatz des Wasgau-Marktes in der Bitscher Straße, konnte die 79jährige Verursacherin bereits ermittelt werden. An den beiden beteiligten Fahrzeugen entstand jeweils ein Schaden von circa 800 Euro. Zeugen, die im Zusammenhang mit den Unfallfluchten Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pips

