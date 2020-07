POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 10.07.2020 für die Bereiche Salzgitter, Peine und Wolfenbüttel.

Polizei Salzgitter

Polizei sucht unabhängige Zeugen.

Salzgitter, Zum Salzgittersee, 07.07.2020, 23:30 Uhr.

Nach bisherigem Ermittlungsstand kam es im Bereich der Straße Zum Salzgittersee zu einer gefährlichen Körperverletzung. Mehrere unbekannte Täter sollen auf ihr Opfer eingeschlagen haben. Zum Motiv bzw. zur Ursache dieser Tat können derzeit keine Angaben gemacht werden. Die Täter entfernten sich vom Tatort. Die Polizei ist bei der Aufklärung der Tat auf Zeugenhinweise angewiesen und bitte diese, sich unter der Telefonnummer 05341/18970 mit der Polizei in Salzgitter in Verbindung zu setzen.

Fahrerin stand offensichtlich unter Drogeneinfluss.

Salzgitter, Lobmachtersen, Landwehrstraße, 09.07.2020, 12:15 Uhr.

Eine 47-jährige Fahrerin eines Pkw steht im Verdacht, unter dem Einfluss von Drogen ihren Pkw im öffentlichen Verkehrsraum genutzt zu haben. Ein durchgeführter Drogenvortest erhärtet diesen Anfangsverdacht. Die Polizei ordnete eine Blutentnahme an und untersagte der Frau die Weiterfahrt. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Pkw nicht ordnungsgemäß versichert war. Die Polizei ermittelt gegen die Frau.

Täter verursachten einen Sachschaden.

Wolfenbüttel, Adenemer Weg, 09.07.2020, 11:00 Uhr.

Die Polizei ermittelt in zwei Fällen wegen einer Sachbeschädigung im Bereich der dortigen Feuerwehr. Ein in diesem Bereich befindlicher Holztisch wurde offensichtlich vorsätzlich in Brand gesetzt. Weiterhin wurden an zwei dort abgestellten Fahrzeugen (VW Caddy, Skoda Fabia) die Außenspiegel beschädigt. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Spiegel mittels Tritte beschädigt wurden. Es entstand ein Schaden von mindestens 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Wolfenbütttel unter 05331/9330 in Verbindung zu setzen.

Fahrer eines Kleinkraftrades beging mehrere Straftaten.

Peine, Ilseder Straße, 09.07.2020, 21.15 Uhr.

Ein 27-jähriger Mann und Fahrer eines Kleinkraftrades steht im Verdacht, unter dem Einfluss von Drogen gefahren zu sein. Ein durchgeführter Drogenvortest erhärte diesen Verdacht. Dem Mann musste eine Blutprobe entnommen werden. Zudem ergaben die Ermittlungen, dass er offensichtlich nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war.

Ursprungsmeldung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56519/4630607 Brandentwicklung in einem Bürogebäude.

Lengede, Grubenweg, 22.06.2020, 04:00 Uhr.

Aus derzeit nicht bekannten Gründen entstand in einem Büroraum eines leerstehenden Gebäudes ein Brand. Durch das Feuer wurde ein Schaden in noch unbekannter Höhe verursacht. Die alarmierte Feuerwehr konnte ein Ausbreiten des Brandes verhindern. Derzeit ermittelt die Polizei, wie es zum Ausbruch des Feuers kam. Ergänzung: Ermittlungen ergaben, dass sich etwa 20 Minuten vor der Tat zwei Männer in der Nähe aufgehalten haben könnten. Aus diesen Grund wenden wir uns nochmals an die Öffentlichkeit und bitten Zeugen, sich unter 05171/9990 an die Polizei Peine zu wenden.

Täter entwendete hochwertige Arbeitsgeräte.

Edemissen, Wipshausen, Gifhorner Straße, 09.07.2020, 16:30-10.07.2020, 06:10 Uhr.

Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass unbekannte Täter ein befriedetes Betriebsgelände betreten und aus einer offenen Halle diverse Werkzeuge sowie zwei im Außenbereich abgestellte Fahrzeuganhänger mit jeweils aufgeladenen Mini-Raupenbaggern entwendet hatten. Die Schadenshöhe dürfte im niedrigen fünfstelligen Bereich liegen. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Peine unter 05171/9990.

