POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 09.07.2020 für die Bereiche Salzgitter, Peine und Wolfenbüttel.

Polizei ermittelt wegen räuberischen Diebstahl.

Salzgitter, Bad, Hinter dem Salze, 01.07.2020, 20:30 Uhr.

Nach bisherigem Ermittlungsstand soll es bereits am 01.07.2020 zu einem durch drei Täter begangenen Ladendiebstahl gekommen sein. Einer der Männer soll in dem Lebensmittelgeschäft Waren im höheren einstelligen Wert entwendet haben. Gegenüber einer Zeugin soll der zweite Täter Gewalt in Form von Schubsen angewendet haben, wodurch eine Flucht möglich wurde. Die Geschädigte wurde offensichtlich nicht verletzt.

Trunkenheit im Verkehr.

Peine, Woltorfer Straße, 08.07.2020, 09:15 Uhr.

Der 65-jährige Fahrer eines Pkw konnte von der Polizei angehalten und kontrolliert werden. Hierbei stellten die Beamten Anzeichen fest, die auf einen Alkoholkonsum hindeuteten. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Messwert von 1,8 Promille. Die Polizei ordnete die Entnahme einer Blutprobe an, stellte den Führerschein des Mannes sicher und untersagte ihm die Weiterfahrt.

Fahrer war alkoholsiert.

Wolfenbüttel, Neindorfer Straße, 08.07.2020, 18:20 Uhr.

Ein 44-jähriger Fahrer eines Pkw wird beschuldigt, unter dem Einfluss von Alkohol einen Pkw gefahren zu haben. Eine Zeugin hatte den Fahrer in Schlangenlinien fahren sehen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,7 Promille. Die Beamten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an, stellte den Führerschein sicher und untersagte ihm die Weiterfahrt.

