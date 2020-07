Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 08.07.2020 für Salzgitter, Peine und Wolfenbüttel.

Salzgitter (ots)

Männer wurden durch Schläge und Tritte verletzt.

Salzgitter, Lebenstedt, Gustav-Hagemann-Straße, 07.07.2020, 10:30 Uhr.

Die bisherigen Ermittlungen der Polizei ergaben, dass die beiden Geschädigten nach der Eskalation eines Streitgespräches von zwei Tätern geschlagen und getreten wurden.

Derzeit kann bei den Ermittlungen nicht ausgeschlossen werden, dass auf die Geschädigten unter Zuhilfenahme von Gegenständen eingewirkt wurde. Hierzu laufen jedoch die polizeilichen Ermittlungen. Beide Männer wurden bei dem Angriff leicht verletzt.

Die Polizei leitete ein Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein.

Männer gaben sich als Polizeibeamte aus.

Peine, Dieselstraße, 05.07.2020, 02:10 Uhr.

Der Vorfall habe sich bereits am 05.07.2020 ereignet. Zwei minderjährige Männer wurden in der Dieselstraße in Peine aus einem dunklen Fahrzeug heraus mit den Worten "Halt Polizei" angesprochen. Die Geschädigten seien daraufhin geflüchtet.

Die Polizei möchte an diesem Sachverhalt deutlich machen, dass Polizeibeamte, die in zivil eingesetzt sind, sich immer gegenüber den zu kontrollierenden Personen mittels eines Polizeidienstausweises ausweisen müssen.

Derzeit handelt es sich um ein grünes und mit Lichtbild des Inhabers versehenes Dokument. Im Zweifel können sie jederzeit den Notruf 110 wählen.

Polizei konnte nach Fahrraddiebstahl zwei Männer antreffen.

Wolfenbüttel, Breite Herzogstraße, 07.07.2020, 16:00 Uhr.

Zur Tatzeit wurde ein vor einer Bankfiliale abgestelltes hochwertiges Fahrrad entwendet. Dieses hatte der Geschädigte mittels eines Schlosses an einem Fahrradständer angeschlossen. Es entstand ein Schaden von ca. 2100 Euro.

Noch am selben Tag hatten die Täter ihr Diebesgut im Internet zum Kauf angeboten. Bei der Übergabe des Rades an den "neuen Besitzer" konnte die Polizei zwei Täter in Wolfenbüttel feststellen.

Bei den jungen Männern handelt es sich um zwei Minderjährige. Diese wurden den Eltern übergeben.

Die Polizei ermittelt wegen eines Diebstahls unter erschwerten Umständen.

