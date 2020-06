Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Eine Person verletzt und hoher Sachschaden;

Marburg-Biedenkopf (ots)

Eine Person verletzt und hoher Sachschaden

Marburg: Eine verletzte Person und ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro: Dies ist die Bilanz nach zwei Vorfällen in der Nacht auf Sonntag, 14. Juni, in der Lutherstraße. Zu dem Geschehensablauf liegen unterschiedliche Aussagen vor. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei verschafften sich zunächst gegen 1 Uhr mehrere Personen widerrechtlich Zugang in die Räumlichkeiten einer Burschenschaft und beschädigten dort diverses Mobiliar und Fensterscheiben. Kurz danach erlitt ein 33 Jahre alter Mann bei einer Auseinandersetzung auf der Straße Verletzungen am Knie und an der Hand. Bei dem Vorfall in der Nacht soll es auch zum Einsatz von Pfefferspray gekommen sein. Der Verletzte wurde von einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in die Uni-Klinik gebracht.

Die Polizei geht derzeit von Streitigkeiten zwischen zwei Burschenschaften aus.

Die Kriminalpolizei sucht nun nach Zeugen, die nähere Angaben zu den beiden Vorfällen machen können. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Marburg, Tel. 06421- 4060.

