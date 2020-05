Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Zug kollidiert mit umgestürztem Baum

Engen /Hattingen (ots)

Auf der Bahnstrecke zwischen Engen und Hattingen, kollidierte am 26. Mai ein Regionalexpress mit einem umgestürzten Baum. Ursächlich für den Vorfall ist ein wahrscheinlich durch Fäulnis instabil gewordener Baum, welcher brach und daraufhin mit seiner Krone in das Gleis ragte. Der Triebfahrzeugführer leitete eine Schnellbremsung ein, nachdem er das Hindernis erkannte. Bei dem Vorfall kamen weder Passagiere noch Zugpersonal zu Schaden. Trotz Sachschaden am Zug konnte die Schwarzwaldbahn ihre Fahrt fortsetzen. Mitarbeiter der Deutschen Bahn beseitigten den Baum aus dem Gleisbereich. Die Bahnstrecke war auf Grund der Maßnahmen für eine knappe Stunde gesperrt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Konstanz, übermittelt durch news aktuell