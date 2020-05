Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Bundespolizei vollstreckt mehrere Haftbefehle

Konstanz (ots)

Im Rahmen der wiedereingeführten Grenzkontrollen stellte die Bundespolizei im Landkreis Konstanz am vergangenen Wochenende insgesamt vier Personen fest, welche mit offenen Haftbefehlen gesucht wurden. In drei Fällen konnte die Haft durch Zahlung einer Geldstrafe abgewendet werden. Anders lief es am Samstag für einen 34-jährigen Deutschen bei der Einreisekontrolle am Grenzübergang Konstanz-Autobahn. Im Verlauf der Kontrolle wurde ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Kempten wegen einer Straßenverkehrsgefährdung festgestellt. Die zu verbüßende Gesamtfreiheitsstrafe beträgt insgesamt 1 Jahr und 3 Monate. Dessen nicht genug, versuchte der Festgenommene beim anschließenden Toilettengang 9 Gramm Marihuana zu entsorgen und muss sich nun auch wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten. Der Mann wurde im Anschluss aller Maßnahmen in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

