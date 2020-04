Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Person auf den Gleisen - Zugführer leitet Schnellbremsung ein

Mimmenhausen (ots)

Am Abend des 28. April musste der Triebfahrzeugführer einer Regionalbahn am Bahnhof Mimmenhausen eine Schnellbremsung einleiten, weil sich eine Person auf den Gleisen befand. Kurz nach dem Vorfall konnte auf Grund der Personenbeschreibung des Triebfahrzeugsführers durch die Polizei ein 16-Jähriger noch am Bahnhof festgestellt werden. Der junge Mann war alkoholisiert und wurde im Anschluss an alle Maßnahmen an die Erziehungsberechtigten übergeben. Fahrgäste im Zug kamen nicht zu Schaden. Die Ermittlungen zum Hergang des Vorfalls führt die Bundespolizeiinspektion Konstanz.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Konstanz

Konrad-Zuse-Str. 6

78467 Konstanz

Telefon: 07531 1288-104

E-Mail: bpoli.konstanz.oea@polizei.bund.de

E-Mail: bpoli.konstanz@polizei.bund.de



Internet: www.bundespolizei.de

Internet: www.komm-zur-bundespolizei.de

Facebook: www.facebook.com/BundespolizeiKarriere

Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Konstanz, übermittelt durch news aktuell