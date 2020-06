Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Küchenbrand - Rauchmelder verhindert Schlimmeres;Rollerfahrer nicht mehr fahrtauglich - Blutentnahme folgt;Junger Mann zieht Interesse auf sich- Blutentnahme;

Marburg-Biedenkopf (ots)

Küchenbrand - Rauchmelder verhindert Schlimmeres

Lahntal-Goßfelden: Der ausgelöste Rauchmelder dürfte in der Nacht auf Sonntag, 14. Juni, einen schlimmeren Verlauf verhindert haben. Die Bewohner eines Hauses in der Straße "Am Mehrdrusch" wurden gegen 2.45 Uhr von dem Brandmelder aus dem Schlaf gerissen. Erste Löschversuche in der brennenden Küche des Anwesens brachten keinen Erfolg. Letztendlich konnten alle Bewohner das Gebäude ohne Blessuren verlassen. Die alarmierte Feuerwehr löschte die Flammen ab. Nach ersten Kenntnissen der Polizei kann eine vorsätzliche Brandstiftung ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern allerdings noch an. Zur Höhe des Schadens kann noch keine Aussage getroffen werden.

Rollerfahrer nicht mehr fahrtauglich - Blutentnahme folgt

Cölbe-Bürgeln/Bundesstraße 3: Am Freitagnachmittag, 12. Juni, meldete ein Zeuge einen Rollerfahrer auf der Bundesstraße 3 in Höhe Bürgeln. Wenig später zog die alarmierte Polizei den 47-jährigen Biker aus dem Verkehr. Der stark alkoholisierte Fahrer war zudem ohne Helm und gültige Fahrerlaubnis auf Tour. Er wurde nach der erforderlichen Blutentnahme wieder entlassen. Die Ordnungshüter stellten das Zweirad für weitere Untersuchungen sicher.

Junger Mann zieht Interesse auf sich- Blutentnahme und Sicherstellung des Führerscheines folgt

Marburg: In der Nacht auf Samstag, 13. Juni, bettelte ein junger Mann offenbar um eine Polizeikontrolle. Laut Zeugen schrie der alkoholisierte 18-Jährige auf dem Messeplatz herum, belästigte mehrere Passanten und soll zudem eine Frau geschubst haben. Nach Eintreffen der Polizei ergaben sich Hinweise darauf, dass der aggressive Zeitgenosse kurz zuvor mit seinem Motorrad unterwegs war. Die Polizei veranlasste eine Blutentnahme und stellte den Führerschein sicher. Zeugen melden sich bitte bei der Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Weißer Transporter baut Unfall - Mütter als Zeugen gesucht

Lahntal-Goßfelden: Einen Schaden von 1500 Euro hinterließ der Fahrer eines weißen Transporters am Freitag, 12. Juni, zwischen 9.35 und 10 Uhr, in Höhe der Einmündung Otto-Ubbelohde-Straße/Lindenstraße. Der Unbekannte fuhr beim Wenden in Höhe eines Spielplatzes gegen einen Pfosten sowie zwei Zaunelemente und kümmerte sich anschließend nicht um das Geschehen. Mehrere Mütter, die sich mit ihren Kindern auf dem Spielplatz aufhielten, müssten den Unfall beobachtet haben. Sie werden gebeten, Kontakt mit der Unfallflucht-Ermittlungsgruppe der Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060, aufzunehmen.

Radfahrer erleidet Verletzungen im Gesicht

Neustadt: Erhebliche Verletzungen im Gesicht zog sich ein Radfahrer am frühen Sonntagnachmittag, 14. Juni, bei einem Zusammenstoß mit einem VW Golf zu. Ein Rettungswagen brachte den jungen Mann zur weiteren Behandlung in die Uni-Klinik. Der 26-jährige Biker war um 13.05 Uhr in der Eichsfelder Straße in Richtung Leipziger Straße unterwegs und missachtete an der Einmündung die Regelung "Rechts vor Links". Das Ausweichmanöver des 53 Jahre alten Autofahrers schlug leider fehl. Zeugen, die sich bisher nicht gemeldet haben, setzen sich bitte mit der Polizeistation Stadtallendorf, Tel. 06428- 93050, in Verbindung.

Golf angefahren

Marburg-Cappel: Auf 300 Euro beläuft sich der Schaden an einem schwarzen VW Golf nach einem Unfall in der Straße "Zur Birke". Der Unbekannte fuhr zwischen Freitag, 12. Juni, 16 Uhr, und Samstag, 13. Juni, 17.30 Uhr, hinten links gegen den abgestellten Wagen und suchte das Weite. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Rollerfahrer muss zur Blutprobe

Neustadt: Mit Alkohol im Blut war ein älterer Rollerfahrer am Samstagnachmittag, 13. Juni, in der Innenstadt unterwegs. Eine Streife der Wachpolizei sah die unsichere und langsame Fahrweise des Mannes und stoppte ihn. Die Ordnungshüter veranlassten eine Blutentnahme. Eine gültige Fahrerlaubnis konnte der Biker nicht vorweisen.

Randalierer gesucht

Bad Endbach: Unbekannte randalierten in der Nacht auf Samstag, 13. Juni, in der Landstraße. Die Rowdys rissen zunächst einen Müllereimer aus der Verankerung. Damit beschädigten die Randalierer dann die Leuchtreklame eines Kreditinstitutes. Der Schaden beläuft sich auf 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Biedenkopf, Tel. 06461- 92950.

Verursacher nutzte blaues Fahrzeug - Polizei sucht Zeugen

Kirchhain: Auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes in der Frankfurter Straße fuhr ein Unbekannter am Montag, 8. Juni, zwischen 8.30 und 8.45 Uhr, hinten rechts gegen einen grauen Ford Kombi. Die Polizei sicherte blauen Lack des flüchtigen Fahrzeuges. Aufgrund der Spurenlage dürfte ein größeres Fahrzeug, Van oder Kleintransporter, für den Schaden infrage kommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Stadtallendorf, Tel. 06428- 93050.

Jürgen Schlick

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Raiffeisenstraße 1

35043 Marburg

Telefon: 06421-406 120



E-Mail: pressestelle-marburg.ppmh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell