POL-MR: Brückenpfeiler beschmiert; Grabschmuck gestohlen; Fahrraddiebstahl; Never ending Story - Zahlreiche Blutentnahmen ; Zeugensuche nach 3 Unfallfluchten

Wallau - Brückenpfeiler beschmiert

Mit Hakenkreuzen und einem damit zu verknüpfenden Namen beschmierten Unbekannte vier Brückenpfeiler des "Wallauer T" in der Bahnhofstraße. Der oder die Täter benutzten rote Farbe. Die Verwendung der Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und gleichzeitige Sachbeschädigung muss vor Donnerstag, 11. Juni passiert sein. Die genaue Tatzeit steht allerdings nicht fest. Wer kann sachdienliche Angaben machen? Wer kann Hinweise geben? Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

Amönau - Grabschmuck gestohlen

"Es gibt Straftaten, die lösen auch bei der Polizei einfach nur Kopfschütteln aus. Dazu gehören definitiv die Straftaten, wie der Diebstahl von Dekorationsgegenständen auf Gräbern." Derzeit ermittelt die Polizei Marburg wegen des Diebstahls eines Engels aus Stein und eines Grablichts. Tatort war der Friedhof Am Riedtor in Amönau. Die Hinterbliebene stellte den Diebstahl am 10 Juni um 16 Uhr fest. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Marburg - Fahrraddiebstahl

Trotz der Anbindung mit einem Kabelschloss an einem Metallständer gelang der Diebstahl eines Trekkingrades. Das weiße Corratec Fashion stand zur Tatzeit zwischen 18 Uhr am Freitag, 05. Juni und 13 Uhr am nächsten Tag vor dem Anwesen Heinrich-Heine-Straße 2b. Wer hat den Diebstahl beobachtet? Wer kann Hinweise geben zum derzeitigen Standort des gestohlenen Rades? Wer kann Hinweise zum derzeitigen Benutzer geben? Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Never ending Story - Zahlreiche Blutentnahmen

Marburg

Im § 316 des Strafgesetzbuches heißt es: " Wer im Verkehr ein Fahrzeug führt, obwohl er infolge des Genusses alkoholischer Getränke oder anderer berauschender Mittel nicht in der Lage ist, das Fahrzeug sicher zu führen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft, wenn die Tat nicht in § 315a oder § 315c mit Strafe bedroht ist. (2) Nach Absatz 1 wird auch bestraft, wer die Tat fahrlässig begeht." Ein Fahrrad ist ein Fahrzeug. Wer, wie der am Donnerstag, 11. Juni, um 01.10 Uhr, in Marburg überprüfte 19-Jährige mit laut Test über 2 Promille mit dem Rad fährt, muss sich wegen der genannten Tat verantworten. Die Polizei beendete die Fahrt und veranlasste die notwendige Blutprobe.

Nicht "nur" mit einer Blutprobe und dem Ende der Fahrt, sondern auch mit einem erheblichen Sachschaden durch den verursachten Unfall endete in der Nacht zum Freitag, 12. Juni, gegen 01.15 Uhr, die Autofahrt eines 32 Jahre alten Mannes. Sein Alkotest zeigte etwas über 1,4 Promille. Er war mit seinem Pkw auf der Großseelheimer Straße von der Straße abgekommen. Dabei überfuhr der Wagen zunächst zwei Baumschutzbügel und einen kleinen Baum. Die weitere Fahrt nach dem Gegenlenken endete auf der gegenüberliegenden Seite an einer Steinmauer. Der massive Frontschaden liegt nach ersten Schätzungen bei vermutlich ca. 10.000 Euro. Der Fahrer blieb unverletzt.

Stadtallendorf/Kirchhain/Neustadt

Die Geschichten wiederholen sich leider nahezu täglich und enden immer unmittelbar mit einer Blutentnahme und der Untersagung der Weiterfahrt und mittelbar mit strafrechtlichen Konsequenzen. In den letzten Tagen mussten im Ostkreis gleich sechs Autofahrer zur Blutprobe.

Am Dienstagvormittag, 9. Juni, kam es in der Kirchhainer Innenstadt zu zwei Kontrollen. Bei einer 20-Jährigen ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Drogen und die Beamten stellten bei der Überprüfung zudem eine verschreibungspflichtige Tablette sicher. Wenig später schlug der Drogenvortest bei einem 44-jährigen Autofahrer positiv auf Amphetamine an. Am Nachmittag räumte ein 33-Jähriger in Neustadt den Konsum von Marihuana am Vortag ein. Der Drogentest schlug entsprechend an. Kurz vor Mitternacht traf es dann in der Kernstadt von Kirchhain eine 53 Jahre alte Frau, deren Test positiv auf Amphetamine anschlug. Ausweispapiere konnte die Fahrerin nicht vorlegen und die falsch genannten Personalien flogen schnell auf. Bei der Überprüfung stellte sich zudem heraus, dass die Autofahrerin keine Fahrerlaubnis besitzt. Eine Blutentnahme lehnte die Ertappte ab, sodass die Maßnahme nach der Anordnung durch die Staatsanwaltschaft erfolgte. Am Donnerstagabend, 11. Juni, reagierte ein Autofahrer in Neustadt recht nervös bei die Kontrolle der Polizei. Der Grund für das Verhalten des jungen Mannes wurde schnell deutlich. Der angebotene Drogenvortest schlug entsprechend positiv an. Am Freitag, 12. Juni, kurz nach Mitternacht, zog die Polizei in Stadtallendorf einen 24-Jährigen aus dem Verkehr. Auch hier zeigte der Test leider positive Werte an. Die Betroffenen durften die Wache nach den erforderlichen Blutproben wieder verlassen. Die geschilderten Vorkommnisse zeigen einmal mehr, wie notwendig die ständigen Kontrollen der Ordnungshüter sind. Diese werden auch nicht enden!

Unfallfluchten - Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Cappel - Flucht nach Parkplatzrempler - Weiße A-Klasse angefahren

"Wer war am Mittwoch, 10. Juni, zwischen 09.45 und 10.20 Uhr auf dem Tegut-Parkplatz in der Marburger Straße und wer hat in dieser Zeit ein Geschehen beobachtet, durch das an einem weißen A-Klasse Daimler ein Schaden an der Beifahrerür in Höhe von mindestens 500 Euro entstand?" Der Unfallhergang steht nicht fest. Der Schaden könnte auch durch ein unachtsames Öffnen der Tür eines nebenstehenden Autos entstanden sein.

Marburg - Tatort: Liebigstraße - Schaden an weißem Peugeot 3008

An Fakten bislang bekannt: - ein "schepperndes" Geräusch am Donnerstag, 11. Juni, um 22.36 Uhr - Zwei offenbar weibliche Personen mit einem Fahrrad auf dem Gehweg neben einem weißen Peugeot 3008 - die Beobachtung des offensichtlichen Fotografierens des Kennzeichen des Peugeots durch eine der Radlerinnen - die spätere Feststellung eines Schadens in Höhe von etwa 500 Euro am hinteren linken Radlaufs des Autos und an der Alufelge des dortigen Reifens.

Aufgrund dieser Fakten liegt die Vermutung nahe, dass eine der Radlerinnen den Schaden verursachte. Die spätere Fahndung nach den zwei Frauen, die wohl in Richtung Am Grün weitergefahren waren, blieb erfolglos. Eine nähere Beschreibung der beiden liegt noch nicht vor.

Cölbe - Gartenzaun beschädigt

Nach dem Abbiegen von der Kasseler Straße in die Zimmermannstraße beschädigte aufgrund der Unfallspuren ein mutmaßlich größeres Fahrzeug, eventuell ein Lastwagen oder Sattelzug, etwa vier Meter des Gartenzauns des Eckgrundstücks. Der Schaden beträgt mehrere Hundert Euro. Der Schaden muss am Mittwoch, 10. Juni, zwischen 13.30 und 16.30 Uhr entstanden sein. Wer hat den Unfall gesehen oder bemerkt? Wer kann Angaben zum verursachenden Fahrzeug machen? Wer fuhr zu dieser Zeit durch die Zimmermannstraße und wem ist kurz vor der Einmündung zur Kasseler Straße ein größeres, vielleicht nach rechts ausweichendes größeres Fahrzeug entgegengekommen?

Sachdienliche Hinweise zu den drei geschilderten Unfallfluchten bitte an die Unfallfluchtermittler bei der Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

