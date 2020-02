Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Polizeieinsatz in Röbel

Röbel (ots)

Derzeit gibt es einen Polizeieinsatz in der Clara-Zetkin-Straße in Röbel, da die Beamten zur Unterstützung der Rettungskräfte gerufen wurden. Hintergrund des Einsatzes ist ein 19-jähriger deutscher Mann, der sich in seiner Wohnung verbarrikadiert hat. Nach derzeitigen Erkenntnissen ist der 19-Jährige psychisch auffällig, mit einem Messer bewaffnet und stellt eine Gefahr für sich selbst dar.

