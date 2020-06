Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Gruppe prügelt auf Mann ein - Polizei sucht Zeugen;

Marburg-Biedenkopf (ots)

Gruppe prügelt auf Mann ein - Polizei sucht Zeugen

Stadtallendorf: Mit diversen Prellungen und einer Platzwunde musste ein 23-Jähriger nach einer Attacke durch mehrere Männer in die Uni-Klinik transportiert werden. Das Geschehen spielte sich am Sonntagmorgen, 14. Juni, gegen 4.55 Uhr, vor einer Gaststätte in der Niederkleiner Straße ab. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es nach einem Zechgelage in der Gaststätte vor dem Anwesen zu einem verbalen Streit. In der Folge sollen um die elf Männer das Opfer attackiert haben. Nach der Alarmierung der Polizei, die mit mehreren Streifen anrückte, flüchtete die Personengruppe. Die Polizei nahm im Rahmen der Fahndung drei mutmaßliche Täter im Alter zwischen 23 und 32 Jahren vorläufig fest. Die Hintergründe der Auseinandersetzung liegen derzeit noch völlig im Dunkeln. Die Polizei hofft nun darauf, das Geschehen im Rahmen der Vernehmungen mithilfe eines Dolmetsches zu klären. Zeugen, die nähere Angaben zu dem Vorfall machen können, melden sich bitte bei der Polizeistation Stadtallendorf, Tel. 06428- 93050.

Jürgen Schlick

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Raiffeisenstraße 1

35043 Marburg

Telefon: 06421-406 120



E-Mail: pressestelle-marburg.ppmh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell