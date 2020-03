Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Trickdiebstahl in Geschäft

Polizei sucht Zeugen

Xanten (ots)

Am Freitag, den 28. Februar, gegen 13.20 Uhr, betraten zwei bislang unbekannte Männer ein Modegeschäft an der Straße Am Markt. Einer von ihnen täuschte der Mitarbeiterin im Kassenbereich vor, einen Artikel kaufen zu wollen, während der andere Mann die Frau in ein Gespräch verwickelte. Erst nachdem die Männer das Geschäft verlassen hatten, stellte die Mitarbeiterin fest, dass einer der beiden Männer Bargeld geklaut hatte.

Beschreibung Person 1:

männlich, südeuropäisches Erscheinungsbild, ca. 25-35 Jahre, dunkle kurze Haare, dunkler Oberlippenbart, bekleidet mit einer schwarzen Jacke, einer schwarzer Jogginghose und schwarzen Sneakern.

Beschreibung Person 2:

männlich, südeuropäisches Erscheinungsbild, 25-35 Jahre, dunkle kurze Haare, dunkler Vollbart, bekleidet mit einer blauen Jacke mit schwarzen Elementen und einer blauen Jeans.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Xanten, Tel.: 02801 / 71420.

