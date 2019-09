Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau, Marie-Curie-Straße, 22.09.2019, 20:00 - 23.09.2019, 06:13 Uhr Verkehrsunfall mit gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr - Zeugenaufruf

Landau (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hob in der Nacht von Sonntag auf Montag (22./23.9.2019), in Landau, einen rechteckigen Gullideckel aus der Regenrinne am Fahrbahnrand und legte ihn auf der Fahrbahn ab. Ein 33-jähriger Pkw-Fahrer erkannte den Gullideckel zu spät und beschädigte sich hierdurch ein Vorderrad. Hinweise zum unbekannten Täter liegen derzeit nicht vor. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 500,- EUR. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Landau, Tel.: 06341/287-0 oder per E-Mail: pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Landau



Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell