POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 07.07.2020 für die Bereiche Salzgitter, Peine und Wolfenbüttel.

Täter brachen in einen Firmenkomplex ein.

Salzgitter, Lichtenberg, John-F.-Kennedy-Straße, 04.07.2020 (keine Zeitangabe möglich)-06.07.2020, 04:45 Uhr.

Unbekannte Täter verschafften sich einen gewaltsamen Zugang in ein Firmengebäude und entwendeten im Tatverlauf eine Geldkassette. Es entstand ein Schaden von mindestens 100 Euro.

Täter erbeuteten Wertgegenstände.

Salzgitter, Bad, Kurze Büsche, 06.07.2020, 12:30-12:50 Uhr.

Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass sich die Täter einen gewaltsamen Zugang durch eine Tür in das Wohnhaus verschafft hatten. In dem Objekt durchsuchten sie mehrere Räume und Behältnisse und entwendeten im Tatverlauf Wertgegenstände. Es entstand ein Schaden von mindestens 10.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Salzgitter Bad unter der Telefonnummer 05341/8250.

Täter scheiterten bei einem Einbruchsversuch.

Vechelde, Niemodlinstraße, 03.07.2020, 15:00 Uhr-06.07.2020, 07:00 Uhr.

Unbekannte Täter hatten versucht, ein Fenster einer geschädigten Firma aufzubrechen. Aus derzeit nicht bekannten Gründen kam es nicht zu einem vollendeten Einbruchsdiebstahl. Es wurde ein Schaden von ca. 500 Euro verursacht.

Täter brachen in eine Scheune ein.

Edemissen, Eickenrode, Alter Postweg, 06.07.2020, 06:15-08:30 Uhr.

Die bisherigen Ermittlungen der Polizei ergaben, dass sich die Täter einen gewaltsamen Zugang in eine Scheune verschafft und im Tatverlauf mehrere Arbeitsgeräte entwendet hatten. Angaben zur Schadenshöhe können derzeit nicht gemacht werden.

Nach einem Hinweis konnte ein entwendeter Radlader aufgefunden werden.

Dank eines Zeugenhinweises konnte die Polizei einen in Uetze entwendeten hochwertigen Radlader wieder auffinden. Die Tat habe sich bereits im Tatzeitraum 15.05.2020-18.05.2020 ereignet. Der hierbei verursachte Schaden lag bei ca. 60.000 Euro. Dank dieses Hinweises konnte die Polizei das Arbeitsgerät am 30.06.2020 in Peine in der Dieselstraße wieder auffinden.

Täter entwendeten bei einem offensichtlichen Trickdiebstahl Bargeld.

Edemissen, Peiner Straße, Landhof, 30.06.2020, 12:45 Uhr.

Nach bisherigem Erkenntnisstand kam es in einem Landhof zu einem offensichtlichen Trickdiebstahl.

Zwei derzeit unbekannte Täter verwickelten zwei Frauen im Alter von 48 und 87 Jahren in ein Verkaufsgespräch. Im Verlaufe des Gespräches sollen die beiden Täter zwei Geldbörsen entwendet und hierdurch einen Schaden von mindestens 600 Euro verursacht haben. Zu den Tätern kann lediglich gesagt werden, dass diese ein schlechtes Deutsch gesprochen hatten. Auf ihrer Flucht sollen sie einen grünen Pkw mit einem ausländischen Kennzeichen genutzt haben. Hinweise bitte an die Polizei Edemissen unter 05176 976480.

Täter entwendeten hochwertige Navigationssysteme.

Dettum, Weferlingen, Burgstraße, 04.07.2020, 15:00 Uhr-06.07.2020, 07:30 Uhr.

Die Täter drangen in die Fahrerkabinen von zwei Sattelschleppern ein und entwendeten die gesichert verbauten Navigationsgeräte. Es entstand ein Schaden in Höhe von 18.000 Euro.

Täter entwendeten GPS Einheiten.

Kneitlingen, Gartenweg, 05.07.2020, 22:00 Uhr-06.07.2020, 06:15 Uhr.

Nach bisherigem Ermittlungsstand gelangten der/die Täter durch gewaltsames Aufdrücken eines Tores in die Scheune eines Landwirtschaftsbetriebes. Dort entwendeten die Täter GPS Einheiten aus landwirtschaftlichen Fahrzeugen. Es entstand ein Schaden von ca. 12.000 Euro.

