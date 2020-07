Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 06.07.2020 für die Bereiche Salzgitter, Peine und Wolfenbüttel.

Salzgitter (ots)

Nach Einbruchsdiebstahl wird Pkw entwendet.

Salzgitter, Bad, Veronikastraße, 05.07.2020. 23:00 Uhr-06.07.2020, 05:30 Uhr.

Die bisherigen Ermittlungen der Polizei ergaben, dass sich ein derzeit unbekannter Täter einen widerrechtlichen Zugang in eine Wohnung eines 54-jährigen Mannes verschafft hatte. Bei der Tatausführung wurde u.a. ein Fahrzeugschlüssel und im weiteren Tatverlauf der vor dem Haus geparkte graue BMW der 5-er Reihe entwendet. Die Schadenshöhe wird ermittelt. Hinweise zur Tat bitte an die Polizei Salzgitter-Bad unter der Telefonnummer 05341/825-0.

Täter erbeuteten bei einem Wohnungseinbruch Wertgegenstände.

Salzgitter, Lebenstedt, Bessemerweg, 05.07.2020, 10:00-23:00 Uhr.

Unbekannte Täter verschafften sich einen widerrechtlichen Zugang in die Wohnung einer 36-jährigen Geschädigten und entwendeten bei der Tatausführung Wertgegenstände, elektronische Gegenstände und Bargeld. Es entstand ein Schaden von ca. 15.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lebenstedt unter der Telefonnummer 05341/18970 entgegen.

Täter sollen das Garagentor eines Sportvereines aufgebrochen haben.

Ilsede, OT Oberg, Peiner Weg, 04.07.2020, 17:00 Uhr-05.07.2020, 07:30 Uhr.

Unbekannte Täter sollen sich einen widerrechtlichen Zugang in eine Doppelgarage eines örtlichen Sportvereines verschafft und hierdurch einen Schaden im unteren zweistelligen Bereich verursacht haben. Die Täter sollen hierbei keine Gegenstände entwendet haben. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Ilsede unter der Telefonnummer 05172/37075-0 in Verbindung zu setzen.

Fahrer stand unter Alkoholeinfluss.

Ilsede, Gerhardstraße, 05.07.2020, 03:40 Uhr.

Ein 52-jähriger Fahrer eines Pkw konnte von der Polizei angehalten und kontrolliert werden. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein durchgeführter Vortest ergab einen Wert von 2,7 Promille. Dem Mann wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen, seinen Führerschein stellten die Beamten sicher. Zudem wurde dem Mann die Weiterfahrt untersagt.

Fahrer hatte offensichtlich keinen Führerschein und soll unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol gestanden haben.

Peine, Werderstraße, 06.07.2020, 00:30 Uhr.

Der 30-jährige Fahrer eines Pkw konnte von der Polizei angehalten und kontrolliert werden. Hierbei ermittelten die Beamten, dass der Fahrer offensichtlich nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem soll er unter Drogen- und Alkoholeinfluss gestanden haben. Dem Fahrer musste eine Blutprobe entnommen werden.

Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall mit vier offensichtlich leicht verletzten Personen.

Cremlingen, Kreisstraße 140/Landesstraße 625, außerhalb geschlossener Ortschaften, 05.07.2020, 12:45 Uhr.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ereignete sich im Kreuzungsbereich ein Verkehrsunfall zwischen einem beteiligten Hyundai und einem Peugeot. Zu diesem Zeitpunkt soll die dortige Lichtsignalanlage nicht in Betrieb gewesen sein. Die Polizei ermittelt die Unfallursache. Bei dem Verkehrsunfall wurden alle drei im Hyundai befindlichen Personen (2 Frauen im Alter von 53 und 55 Jahren, 1 Mann im Alter von 53 Jahren) sowie die Fahrerin des Peugeot (58 Jahre) leicht verletzt. Rettungskräfte der Feuerwehr wurden alarmiert. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der Kreuzungsbereich temporär gesperrt werden.

Täter zerkratzten ein geparktes Fahrzeug.

Wolfenbüttel, Stobenstraße, 04.07.2020, 17:00-23:00 Uhr.

Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde ein in der Stobenstraße geparkter blauer Audi Q 5 an mehreren Stellen offensichtlich vorsätzlich zerkratzt. Die Schadenshöhe wird ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331/9330 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter

Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit

Matthias Pintak

Telefon: 05341/1897-104

E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell