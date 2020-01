Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Sattelzug im Dreieck Ahlhorner Heide verunfallt

Delmenhorst (ots)

Ein am Montag, 27. Januar 2020, im Dreieck Ahlhorner Heide verunfallter Sattelzug aus Litauen zog eine Sperrung der Auffahrt von der Autobahn 29 auf die Autobahn 1 in Richtung Hamburg nach sich.

Der 56-jährige Fahrer des Sattelzugs beabsichtigte gegen 20:00 Uhr, mit seinem beladenen Sattelzug auf die Autobahn 1 in Richtung Hamburg aufzufahren, als er im Kurvenverlauf der Auffahrt aufgrund zu hoher Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn abkam und mit der Schutzplanke kollidierte.

In der Leitplanke kam der mit 24 Tonnen Porenbetonsteinen beladene Sattelzug in leichter Schräglage zum Stillstand.

Für die Bergung des Sattelzugs musste die Auffahrt in Richtung Hamburg ab etwa 21:00 Uhr gesperrt werden. Ein Bergekran kam hierfür zum Einsatz. Zwischenzeitlich musste aufgrund der Schräglage auch die Abfahrt von der Autobahn 1 auf die Autobahn 29 in Richtung Oldenburg für die Bergungsmaßnahmen gesperrt werden. Der Sattelzug konnte am frühen Morgen gegen 6:30 Uhr geborgen und durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert werden. Weder die Sattelzugmaschine noch der Sattelanhänger waren nach der Kollision mit der Schutzplanke fahrbereit. Der Sachschaden an den Fahrzeugen wurde auf etwa 40.000 Euro geschätzt. Der Fahrer blieb unverletzt.

Die Sperrung, die durch die Autobahnmeisterei Wildeshausen eingerichtet wurde, konnte bislang noch nicht wieder aufgehoben werden, da Reparaturarbeiten an der Schutzplanke durchgeführt werden müssen. Der Schaden an der Schutzplanke wurde auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an.

Verkehrsteilnehmer werden für die Zeit der Sperrung gebeten, im Dreieck Ahlhorner Heide auf die Autobahn 1 in Richtung Osnabrück aufzufahren und über die Anschlussstelle Cloppenburg zu wenden, um in Fahrtrichtung Hamburg zu gelangen.

