Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Einbruch in DRK-Gebäude +++ Zeugen gesucht +++

Delmenhorst (ots)

Im Zeitraum vom Sonntag, den 26. Januar 2020, 17:15 Uhr bis Montag, 27.Januar 2020, 06:00 Uhr brachen unbekannte Täter in das Gebäude des Deutschen Roten Kreuzes in der Schulstraße in Delmenhorst ein.

Die Täter brachen die Tür zur Großküche auf und gelangten durch diese in den Verwaltungstrakt.

Dort hebelten sie einen Tresor von der Wand und entwendeten diesen. Eine Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Delmenhorst unter 04221/1559-0 zu melden. (00114480)

