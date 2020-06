Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Oldenburg: Diebstahl von Fahrzeugteilen in Wardenburg +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Täter haben von einem zum Verkauf ausgestellten Pkw in Wardenburg Fahrzeugteile demontiert und entwendet.

Der schwarze BMW stand seit etwas mehr als einem Monat in der Weserstraße in Wardenburg und wurde in der Nacht das Ziel von Dieben. In der Zeit von Montag, 29. Juni 2020, 20:00 Uhr, bis Dienstag, 30. Juni 2020, 07:30 Uhr, wurde eine kleine Seitenscheibe eingeschlagen. Beim Aufhebeln der Fahrertür zersprang zudem die Scheibe der Tür. Im Anschluss wurden die Stoßstange, die Scheinwerfer und Nebelscheinwerfer demontiert und entwendet. Die Außenspiegel wurden abgebrochen und ebenfalls mitgenommen. Die Höhe des entstandenen Schadens am BMW konnte noch nicht angegeben werden.

Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter 04431/941-0 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen (727765).

