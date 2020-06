Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Oldenburg: Hoher Schaden durch Sachbeschädigung in Hude

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Täter haben am Wochenende einen Hydraulikbagger in Hude beschädigt, der in einem Neubaugebiet in der Wilhelmstraße abgestellt war.

Dabei wurden in der Zeit von Freitag, 26. Juni 2020, 17:15 Uhr, bis Montag, 29. Juni 2020, 08:00 Uhr, nahezu alle Scheiben des Baggers, ein Außenspiegel und diverse Anbauteile zerkratzt. Der Schaden wurde auf 3.500 Euro beziffert.

Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/941-0 entgegen (722874).

Rückfragen bitte an:

Albert Seegers

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell