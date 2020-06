Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Oldenburg: Brand eines Schuppens am Bahnhof in Ahlhorn

Delmenhorst (ots)

Über den Notruf der Feuerwehr wurde am Montag, 29. Juni 2020, gegen 21:30 Uhr, ein Großbrand in der Straße 'Am Bahnhof' in Ahlhorn gemeldet.

Aufgrund dieser Meldung wurden mehrere Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr zum gemeldeten Brandort entsandt, die aber schnell Entwarnung geben konnten. Aus bislang unbekannter Ursache war ein leerstehender Schuppen hinter dem Bahnhof in Brand geraten. Das Feuer wurde von 20 Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr Ahlhorn gelöscht. Der entstandene Schaden blieb gering.

Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen.

