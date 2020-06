Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Oldenburg: Diebstahl aus Kleintransporter in Wardenburg +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am vergangenen Wochenende haben unbekannte Täter Werkzeuge und ein Autoradio aus einem Kleintransporter in der Weserstraße in Wardenburg entwendet.

In der Zeit von Samstag, 27. Juni 2020, 13:00 Uhr, bis Montag, 29. Juni 2020, 09:30 Uhr, verschafften sie sich auf bislang unbekannte Weise Zugang zum geparkten Transporter in der Weserstraße. Beschädigungen, die auf ein gewaltsames Eindringen deuteten, konnten nicht festgestellt werden. Im Transporter wurde das Radio demontiert und entwendet. Zudem nahmen die Täter diverse Elektrowerkzeuge an sich. Der entstandene Schaden konnte noch nicht angegeben werden.

Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen geben können, werden gebeten, sich unter 04431/941-0 mit der Polizei in Wildeshausen in Verbindung zu setzen (723988).

