Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Wörth am Rhein (ots)

In der Nacht zum Sonntag, genau um Mitternacht, befuhr ein Pkw-Fahrer die Eisenbahnstraße in Maximiliansau und kam infolge eines Sekundenschlafs nach rechts von der Fahrbahn ab, wo er mit einem Verkehrszeichen kollidierte. Bei dem Fahrer wurde eine Alkoholbeeinflussung von 0,43 Promille festgestellt, was in Verbindung mit dem Sekundenschlaf zu einer Blutentnahme und zur Einbehaltung des Führerscheins im Rahmen eines Strafverfahrens führte.

