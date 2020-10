Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Diebstahl eines Minibaggers

Hornbach (ots)

Zeit: 23.09.2020, 10:30 Uhr - 29.09.2020, 19:00 Uhr Ort: Hornbach, Kreis Südwestpfalz, eingezäuntes Wald-/Wiesengelände an der L 479 zwischen Hornbach und Landesgrenze zum Saarland SV: Ein bislang unbekannter Täter entwendete einen rot-weißen Minibagger der Marke Neuson, Modell 6002. Der Minibagger stand auf einem Freigelände an einem Fischweiher unmittelbar westlich der L 479. Der Täter gelangte durch Auftrennen des Vorhängeschlosses am Zauntor auf das Gelände. Der Bagger (Wert ca. 7.500 EUR) dürfte vom Gelände auf die Landesstraße gefahren und dort auf einen Hänger verladen worden sein.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de / Tel.: 06332/9760) sucht Zeugen der Tat und fragt, wem im Tatzeitraum verdächtige Fahrzeuge auf der L 479 aufgefallen sind bzw. wer das Aufladen des Baggers beobachtet hat. | pizw

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Zweibrücken



Telefon: 06332-976-0

www.polizei.rlp.de/pi.zweibruecken



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell