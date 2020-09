Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Roller vor Haustür gestohlen.

Lippe (ots)

Unbekannte stahlen in der Nacht von Samstag auf Sonntag einen Motorroller aus dem Liemer Weg. Die Besitzerin hatte den weißen Luxxon im Wert von rund 500 Euro vor dem Haus an der Straße abgestellt. Der Roller ist mit einem schwarzen Koffer ausgestattet. Hinweise zum Diebstahl übermitteln Zeugen bitte an das Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 05231 6090.

