Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Handy zerstört und gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Nachdem ein 57 Jahre alter Mann am Donnerstag, 20.08.2020, gegen 16.00 Uhr, in einem Bus zwei junge Männer auf ihren fehlenden Mund- Nasen-Schutz ansprach und auch fotografiert haben soll, kam es bei der Ausstiegstelle am Busbahnhof zu einer Sachbeschädigung und Diebstahl. Nach dem Aussteigen sollen die beiden jungen Männer das Smartphone des 57-jährigen aus seiner Gesäßtasche gezogen und es auf den Boden geworfen haben. Anschließend nahmen sie dieses wieder auf und entfernten sich mit dem Handy. Die beiden Männer wurden als schlank mit südländischen Aussehen, im Alter von rund 20 Jahren beschrieben. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/66698-0) bittet um Hinweise.

