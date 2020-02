Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Unfall in Dahl: Fahrer eines weißen Reisebusses gesucht

Mönchengladbach (ots)

Ein weißer Reisebus ist am Mittwoch (26.2.2020) gegen 6.40 Uhr einem 49-Jährigen über den Fuß gerollt, als der Mann die Theodor-Heuss-Straße in Dahl überquerte. Der Unfallverursacher flüchtete.

Der 49-Jährige benutzte auf der Hofstraße den linken Gehweg in Richtung Buscherstraße. An der Grünlicht zeigenden Ampel überquerte er die Theodor-Heuss-Straße. Aus der Hofstraße bog der Reisebus nach links in die Theodor-Heuss-Straße ab und erfasste den Mann. Der 49-Jährige fiel hin. Er zog sich Verletzungen zu, die im Krankenhaus behandelt wurden.

Zeugen beobachteten, dass der Reisebus an der Selbstbedienungs-Tankstelle an der Theodor-Heuss-Straße kurz angehalten, dann seine Fahrt in Richtung Gartenstraße fortgesetzt habe. Bei dem Fahrer des Reisebusses soll es sich um einen circa 50 Jahre alt Mann gehandelt haben. Der weiße Reisebus habe keine Aufschrift gehabt.

Die Polizei bittet den Fahrer des Reisebusses, sich unter der Rufnummer 02161-290 oder einer Polizeidienststelle zu melden. Sie sucht auch weitere Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, oder Personen, die sachdienliche Hinweise geben können. (km)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach

Pressestelle



Telefon: 02161-2910222

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell