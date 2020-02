Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Unfall mit einer schwer Verletzten

Mönchengladbach (ots)

An der Kreuzung Erzberger Straße / Korschenbroicher Straße in Hardterbroich-Pesch ist es am Mittwoch, 26.2.2020, um 14.45 Uhr zu einem Auffahrunfall mit einer schwer Verletzten gekommen.

Eine 45-jährige Frau fuhr mit ihrem Renault Scenic auf der Erzberger Straße. An der Kreuzung mit der Korschenbroicher Straße sah sie einen Rettungswagen, der mit Blaulicht und Martinshorn auf der Korschenbroicher Straße in Richtung Pescher Straße unterwegs war. Damit dieser die Kreuzung passieren kann, bremste sie ihr Fahrzeug bis zum Stillstand ab. Eine 24-Jährige in einem VW Scirocco bemerkte dies zu spät. Ihr Auto stieß trotz Vollbremsung mit dem Renault Scenic zusammen.

Durch den Aufprall verletzt sich die Fahrerin des Renaults am Rücken. Ein Krankenwagen brachte sie in ein Krankenhaus. (km)

