POL-LIP: Detmold - Mehrere Autos zerkratzt

In Detmold in der Bachstraße wurden im Zeitraum von Freitagnachmittag bis Samstagnachmittag mehrere geparkte PKW durch Zerkratzen des Lackes beschädigt. Die Fahrzeuge waren hauptsächlich vor den Häusern 82 und 97 abgestellt. Zeugen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Feststellungen im Bereich der Bachstraße gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 05231 - 6090 in Verbindung zu setzen.

