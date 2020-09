Polizei Lippe

POL-LIP: Horn - Bad Meinberg - Sonne nahm die Sicht

Lippe (ots)

Samstagmittag gegen 13:30 Uhr befuhr ein 75-jähriger Steinheimer mit seinem BMW in Schrittgeschwindigkeit die Pyrmonter Straße in Bad Meinberg. Vermutlich aufgrund der tiefstehenden Sonne übersah er im Einmündungsbereich der Abfahrt der B1 einen querenden, bevorrechtigten Radfahrer und stieß mit ihm zusammen. Dabei wurde der 58-jährige Fahrradfahrer aus Bad Lippspringe leicht verletzt. Er wurde mittels RTW dem Klinikum Detmold zur ambulanten Versorgung zugeführt. Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231 - 6090 zu melden.

