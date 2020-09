Polizei Lippe

POL-LIP: Extertal - Verkehrsunfall mit 4 verletzten Personen

Lippe (ots)

Am Freitag, 11.09.20, gegen 16.01 Uhr befuhr ein 40-jähriger Lkw-Fahrer die Extertalstraße in Fahrtrichtung Rinteln. Vor ihm fuhr 32-jähriger Mann mit einem Transporter. Dieser beabsichtigte an der Einmündung Fahrenplatz links abzubiegen und bremste sein Fahrzeug ab, da er aufgrund des Gegenverkehrs warten musste. Diesen Vorgang bemerkte der Lkw-Fahrer zu spät und fuhr auf den Transporter auf. Durch den Aufprall wurde der Transporter in den Gegenverkehr geschleudert und stieß dort mit dem Pkw einer 46-jährigen Frau zusammen. In dem Pkw der 46-Jährigen befanden sich außerdem noch eine 69-jährige und eine 22-jährige Frau. Bei dem Unfall wurden bis auf den Lkw-Fahrer alle Personen verletzt und mussten mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme (bis 18:45 Uhr) wurde die Extertalstraße komplett gesperrt. Die beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 40.000EUR.

