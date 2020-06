Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 29.06.2020

Peine (ots)

PKW-Außenspiegel beschädigt

Ein bislang unbekannter Täter beschädigte vermutlich durch einen Fußtritt den linken Außenspiegel eines Renault Megane. Der PKW war in der Sundernstraße in Peine am Fahrbahnrand abgestellt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 200 Euro.

Fahrzeuge zerkratzt

In der Nacht von Samstag auf Sonntag zerkratzten bislang unbekannte Täter insgesamt drei PKW, welche in Stederdorf, in der Straße "Hasenkamp", abgestellt waren. Bei allen Fahrzeugen wurde vermutlich mit einem spitzen Gegenstand die rechte Fahrzeugseite beschädigt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 900 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Peine, Telefon 05171/9990, in Verbindung zu setzen.

