Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaubeuren - Unfallflucht

Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden musste ein Autofahrer in die Leitplanke ausweichen

Ulm (ots)

Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall kam es am Samstagabend um 19.20 Uhr auf der B28 in Blaubeuren. Ein bislang unbekannter Autofahrer hatte im Kurvenbereich auf Höhe der Firma Merkle überholt. Beide Fahrzeuge kamen aus Richtung Blaustein kund fuhren in Richtung Blaubeuren. Ein entgegenkommender 37jähriger Mercedesfahrer konnte einen Frontalzusammenstoß gerade noch verhindern und wich nach rechts aus. Dabei streifte er mit seiner Seite die Leitplanke. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden von mindesten 20.000. Von keinem der beiden Entgegenkommenden ist das Kennzeichen bekannt. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ehingen unter 07391/5880 zu melden. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(0198574)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell