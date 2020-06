Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Wolfenbüttel vom 28. Juni 2020

Wolfenbüttel (ots)

Kriminalitätslage:

Körperverletzungen in Stadt und Landkreis Wolfenbüttel

1. Wolfenbüttel, Wilhelm-Brandes-Straße, 27.06.2020, 07:40 Uhr 2. Sickte, Westerberg, 28.06.2020, 01:53 Uhr 3. Schöppenstedt, Am Schützenplatz, 28.06.2020, 01:53 Uhr

Im Laufe des Samstages kam es in Stadt und Landkreis Wolfenbüttel zu mehreren Körperverletzungsdelikten, die ein polizeiliches Einschreiten erforderten.

So betrat ein 21-jähriger Mann am frühen Samstagmorgen vermutlich irrtümlicherweise über den Balkon eine Erdgeschosswohnung in der Wilhelm-Brandes-Straße. Dort überraschte er die schlafenden Bewohner. In der weiteren Folge kam es zu einem Handgemenge zwischen dem Beschuldigten und dem 30-jährigen Bewohner, bei der der Bewohner verletzt wurde. Aufgrund des hohen Alkoholisierungsgrades wurde der Beschuldigte dem Gewahrsam zugeführt.

In der Nacht kam es dann im Westerberg in Sickte nach zunächst verbalen Streitigkeiten zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 18- und einem 19-jährigen Mann, bei der wechselseitige Kör-perverletzungen, auch unter der Nutzung von Gegenständen, begangen wurden. Beide Beschuldigte wurden dabei verletzt. Ein Rettungswagen war ebenfalls im Einsatz, der die Beteiligten in das Klinikum verbrachte.

Ebenfalls in der Nacht zu Sonntag gerieten zwei Männer in Schöppenstedt im Bereich des Schützenplatzes in einen Streit, bei dem der bisher unbekannte Beschuldigte dem 23-jährigen Opfer in das Gesicht schlug. Das Opfer erlitt leichte Verletzungen. Die Fahndung nach dem Beschuldigten verlief erfolglos.

Verkehrslage:

Fahrzeugführer und Alkohol- und Drogeneinfluss

1. Wolfenbüttel, Neuer Weg, 27.06.2020, 20:40 Uhr 2. Dettum, Wolfenbütteler Straße, 28.06.2020, 02:55 Uhr

Im Rahmen von Verkehrskontrollen konnten in der Nacht von Samstag auf Sonntag zwei Fahrzeugführer angetroffen werden, die unter dem Einfluss von Alkohol bzw. Betäubungsmittel standen.

Bei einer Kontrolle im Neuen Weg in Wolfenbüttel wurde ein 37-jähriger Fahrzeugführer aus Wolfenbüttel kontrolliert. Dabei ergab sich eine Beeinflussung durch Alkohol. Ein entsprechender Test ergab einen Wert von 0,74 Promille. Ein Ordungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Bei einer weiteren Kontrolle eines 21-jährigen Fahrzeugführers aus Wolfenbüttel in der Wolfenbütteler Straße in Dettum wurde eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel festgestellt. Im Rahmen der durchzuführenden Blutentnahme leistete der Betroffene jedoch aktiv Widerstand gegen die Maßnahme. Polizeibeamte wurden dabei nicht verletzt. Ordnungswidrigkeiten- und Strafverfahren wurden eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter

Polizeikommissariat Wolfenbüttel

Dienstschichtleiter

Telefon: 0 53 31 / 93 31 15

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell