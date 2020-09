Polizei Lippe

POL-LIP: Einbruch in Einfamilienhaus

Lippe (ots)

Horn-Bad Meinberg (Heesten) - Am 10.09.2020, zwischen 17.00 und 18.00 Uhr, hebelte ein unbekannter Täter ein rückwärtiges Fenster eines Einfamilienhauses in der Straße Gerstenkamp auf und drang durch dieses ein. Entwendet wurden Bargeld und andere Wertsachen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei unter Tel.: 05231 6090

Pressekontakt:

Polizei Lippe

Leitstelle



Telefon: 05231/609-1222

Fax: 05231/609-1299

https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell