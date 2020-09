POL-LIP: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Polizei Lippe

Lemgo (Lieme) - Am 01.09.2020, um kurz vor 17.00 Uhr, kam ein Fahrzeugführer mit seinem Opel ausgangs des Liemer Kreisels (Herforder Str./Trifte) in Fahrtrichtung Bad Salzuflen ins Schleudern, beschädigte einen Leitpfosten und blieb am Fahrbahnrand stehen. Der Fahrer entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Das Verkehrskommissariat der Polizei Lippe bittet Zeugen, insbesondere auch diejenigen, die vor Ort schon mit der Polizei sprachen, sich zu melden. Hinweise an das Verkehrskommissariat unter Tel.: 05231 6090

