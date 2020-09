Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Gemeinsame Presseerklärung der Kreispolizeibehörde Lippe und der Staatsanwaltschaft Detmold - Festnahmen wegen Drogenhandel.

Lippe (ots)

Am Dienstag nahm die Polizei Lippe mit Unterstützung von Spezialeinsatzkräften drei Männer am Kronenplatz in Detmold vorläufig fest, die unter dem Verdacht stehen, mit Betäubungsmittel zu handeln.

Umfangreiche Ermittlungen führten die Kriminalpolizei auf die Spur der 27, 23 und 18 Jahre alten Detmolder. Nach bisherigen Erkenntnissen boten die drei Männer einen Lieferdienst für verschiedene Betäubungsmittel an. Sie verkauften auf Bestellung via Messenger-Dienst Amphetamin, Ecstasy und Marihuana an Abnehmer im Kreis Lippe und lieferten bis an die Haustür.

Auf einer dieser Lieferfahrten mit einem schwarzen Mercedes-Van griff die Polizei nun zu. Neben den drei Tatverdächtigen wurde auch ein Abnehmer vorläufig festgenommen. Er ist inzwischen wieder auf freiem Fuß. Im Fahrzeug, das die drei Detmolder nutzten, wurden verkaufsfertig verpackte Betäubungsmittel gefunden und sichergestellt. Bei anschließenden Durchsuchungen konnten rund 1,4 kg Amphetamin, mehrere hundert Ecstasypillen und eine größere Menge Marihuana sowie geringe Mengen Pilze und Kokain sichergestellt werden. Die weiteren Ermittlungen laufen.

Zwei der Tatverdächtigen wurden am Mittwoch wegen des dringenden Verdachts des bandenmäßigen unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge dem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete. Gegen den 18-jährigen bestand bereits ein Haftbefehl in anderer Sache.

