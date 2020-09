Polizei Lippe

POL-LIP: Augustdorf. Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr.

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde die Polizei zu einer Gefahrenstelle in den Lopshorner Weg gerufen. Ein Zeuge hatte ein herausgerissenes Verkehrsschild entdeckt, das von Unbekannten auf die Fahrbahn gelegt wurde. Ein weiterer Zeuge hatte gegen 1 Uhr Lärm gehört und nach dem Rechten geschaut. Er sah drei dunkel gekleidete Jugendliche zu Fuß in Richtung Kirchweg fliehen. Durch die rasche Benachrichtigung der Polizei konnte die Fahrbahn schnell wieder freigeräumt und eine weitere Gefährdung für Verkehrsteilnehmende ausgeschlossen werden. Das Verkehrskommissariat in Detmold bittet Zeugen, die weitere Hinweise zu den Tätern geben können, um telefonische Kontaktaufnahme unter 05231 6090.

