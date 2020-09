Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Zeugen für Brandstiftung gesucht.

Lippe (ots)

Am Dienstag brannte es in einem ehemaligen Umspannwerk an der Schule in der Georgstraße. Mittags gegen 12:50 Uhr bemerkte ein Mitarbeiter der Schule aufsteigenden Rauch und informierte die Feuerwehr. Nachdem das Feuer gelöscht war, nahm die Kriminalpolizei die Ermittlungen auf. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Erste Ermittlungen ergaben Hinweise auf Brandstiftung. Nach einer Zeugenaussage hielten sich drei Jugendliche im Tatzeitraum auf dem Gelände auf. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Brandstiftung geben können, sich telefonisch beim Kriminalkommissariat 1 unter der 05231 6090 zu melden.

