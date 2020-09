Polizei Lippe

POL-LIP: Pedelec-Seminare "Fahr Rad - mit Sicherheit"

Bild-Infos

Download

Lippe (ots)

Vergangene Woche fanden die ersten Pedelec-Seminare unserer Verkehrssicherheitsberatung in diesem Jahr statt. Interessierte Pedelec-Fahrende wurden im Waldweg in Detmold in zwei speziellen Radfahrseminaren von der Polizei Lippe zum Thema "Fahr Rad - mit Sicherheit" geschult. Neben dem richtigen Umgang mit dem Pedelec wurden allgemeine Informationen sowie neue Regeln im Straßenverkehr thematisiert: https://lippe.polizei.nrw/artikel/pedelec-seminare-fahr-rad-mit-sicherheit

Diese Seminare sind eine Reaktion der Polizei Lippe auf die steigenden Unfallzahlen mit Pedelec-Beteiligung. Mit den zunehmend verbreiteten Pedelecs können deutlich höhere Geschwindigkeiten gefahren werden als mit herkömmlichen Fahrrädern und das Verletzungsrisiko steigt entsprechend.

Aufgrund der hohen Nachfrage sind bereits weitere Pedelec-Seminare für den Herbst geplant. Die Termine sind der 28. Oktober 2020 um 14.30 Uhr und der 29. Oktober 2020 um 09.30 Uhr. Beide Seminare finden auf dem Polizeigelände im Waldweg 20 in 32760 Detmold statt. Wer Interesse hat, meldet sich bitte vorab bei der Direktion Verkehr unter der Telefonnummer (05231) 609-4012 an.

Pressekontakt:

Polizei Lippe

Pressestelle

Nina Ehm

Telefon: 05231 / 609 - 5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell