Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Pressemitteilung der Polizei Jever für das Wochenende 21.-23.08

Wilhelmshaven (ots)

Beschädigte Scheiben durch unsachgemäßen Gebrauch von Federdruckwaffen

Am Freitag, den 21.08.2020, gg. 19:50 Uhr, teilt der Bewohner eines Hauses Am Brumidik in 26419 Schortens der Polizei mit, dass eine Fensterscheibe augenscheinlich mehrere Einschusslöcher aufweisen würde. Die zur Sachverhaltsaufnahme an den Ereignisort entsandten Beamten des PK Jever können dann auf einem der Nachbargrundstücke mehrere Personen feststellen, die auf diesem "Schießübungen" mit Federdruckwaffen durchführen. Im Zuge dieser Übungen haben sich vermutlich mehrere Projektile über die Grundstücksgrenze "verirrt" und hierbei insgesamt zwei Fensterscheiben beschädigt. So ist es nur einem glücklichen Umstand zu verdanken, dass es nur zu Sachschäden gekommen ist. Ein Ermittlungsverfahren wird eingeleitet und die Federdruckwaffen sichergestellt.

