Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Küssaberg: Betrunkener Autofahrer verursacht Unfall und flüchtet

Freiburg (ots)

Ein betrunkener Autofahrer hat am Samstag, 18.07.2020, in Küssberg-Dangstetten einen Verkehrsunfall verursacht und ist danach geflüchtet. Kurz vor 19:00 Uhr war der 32-jährige mit seinem Audi in der Römerstraße in einer leichten Kurve nach links geraten. Zunächst fuhr er an einer Böschung entlang, bis er mit einem auf einem angrenzenden Hofgelände abgestellten Opel kollidierte. Der Unfallverursacher flüchtete im Anschluss, das Kennzeichen konnte allerdings abgelesen werden. Letztlich wurde der mutmaßliche Fahrer von einer Polizeistreife schlafend im Bett liegend angetroffen. Er hatte eine leichte Verletzungen an der Stirn und gut 2,7 Promille intus. Zwei Blutentnahmen wurde angeordnet, der Führerschein einbehalten. Der angerichtete Sachschaden liegt bei rund 5000 Euro.

