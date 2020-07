POL-FR: Laufenburg: Beifahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt - Vollsperrung A 98

Polizeipräsidium Freiburg

Am Samstag, 18.07.2020, sind zwei Autos auf der B 34/A 98 in Höhe der Einmündung nach Laufenburg-Hochsal kollidiert, wobei eine Beifahrerin leicht verletzt wurde. Gegen 18:10 Uhr war ein 77 Jahre alter Citroen-Fahrer aus der untergeordneten Kreisstraße auf die Umgehungsstraße eingefahren. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines aus Richtung Waldshut kommenden 22 Jahre alten Ford-Fahrers. Die Autos prallten zusammen, wobei der Ford noch gegen eine Leitplanke geschleudert wurde. Eine 77-jährige Frau im Citroen verletzte sich leicht und kam ins Krankenhaus. Auch der Ford-Fahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht, blieb aber wie der Citroen-Fahrer unverletzt. Die Autos wurden schwer beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die Gesamtschadenshöhe inklusive der beschädigten Leitplanke liegt bei rund 24000 Euro. Bis gegen 19:30 Uhr war die Straße komplett gesperrt. Die Feuerwehr Laufenburg war ebenso mit sechs Fahrzeugen im Einsatz.

